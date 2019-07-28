مسؤول إيراني: لن نسمح للولايات المتحدة وبريطانيا بالسيطرة على مضيق هرمز

تعهد أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محسن رضائي، بألا تسمح بلاده لأي من الولايات المتحدة أو بريطانيا بالسيطرة على مضيق هرمز.

وقال رضائي، لدى استقباله اليوم الأحد مسؤول العلاقات الدولية في الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، سونغ تاؤو، حسب وكالات إيرانية: "أمريكا وبريطانيا تسعيان إلى تفاقم التوتر في الخليج والسيطرة على أمن مضيق هرمز وحركة السفن فيه، لكننا لن نسمح بذلك، وإيران تريد الحفاظ على حرية الملاحة البحرية".

وأضاف رضائي أن "زعزعة الأمن في المنطقة وإثارة أي حرب ستضران بالاقتصاد والأمن والسلام في العالم كله"، موضحا: "إيران لا تسعى للحرب، لكننا سندافع عن أنفسنا حال حدوث أي اعتداء".

وأشار إلى أن إيران تتطلع إلى التعاون مع أصدقائها في الصين في مواجهة السياسات الأمريكية، مشددا على أن "أمريكا ترغب في زيادة المواجهات والتوترات".

وأكد رضائي، وهو القائد العام الأسبق للحرس الثوري الإيراني، أن أمن الخليج مهم لإيران، وأنها "سترد على أي اعتداءات ومحاولات لضرب أمن المنطقة".

وسبق أن أعلنت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا عملهما على خطتين منفصلتين حول تأمين الملاحة في منطقة الخليج وخاصة مضيق هرمز، على خلفية حوادث متزايدة خاصة بناقلات النفط هناك.

المصدر: وكالات إيرانية