سفينة حربية بريطانية ثانية تصل مضيق هرمز

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، عن وصول سفينة حربية بريطانية ثانية إلى الخليج لتأمين ملاحة السفن التجارية للمملكة المتحدة عبر مضيق هرمز.

وأكدت الحكومة على موقعها الرسمي أن المدمرة "HMS DUNCAN" التي وصلت مضيق هرمز، ستعمل على مرافقة السفن البريطانية في المنطقة مع الفرقاطة "HMS MONTROSE" التي تنتهي مهمتها في المضيق أواخر أغسطس.

وقال وزير الدفاع البريطاني الجديد، بين والاس، في بيان إن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز تعد أمرا حيويا ليس للمملكة المتحدة وحدها، بل ولشركائها وحلفائها الدوليين، مشيرا إلى أن السفن البريطانية ستعمل على حراسة سفن المملكة المتحدة ما لم يتم إيجاد حل دبلوماسي للخلاف مع إيران، ما سيتيح استئناف الملاحة التجارية عبر المضيق الاستراتيجي دون مرافقة عسكرية.

.@HMSDuncan has arrived in the Gulf, where she will support the safe passage of British-flagged ships along with @HMS_MONTROSE, which has already accompanied 35 merchant vessels. Read more: https://t.co/6kHvZ1Jw2Apic.twitter.com/9nj8tMY3Ut — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) 28 июля 2019 г.

ولفت البيان إلى أن الفرقاطة "HMS KENT" ستستبدل المدمرة "HMS DUNCAN" في وقت لاحق من العام الجاري، فيما ستبقى "HMS MONTROSE" في الشرق الأوسط حتى عام 2022 دون الإشارة إلى مكان تواجدها الدقيق، ضمن إطار تواجد البحرية الملكية الدائم في المنطقة.

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية أزمة الناقلتين التي اندلعت الشهر الجاري بين لندن وطهران، إذ احتجزت إيران الناقلة البريطانية "Stena Impero" أثناء عبورها مضيق هرمز، بعد توقيف سلطات جبل طارق والمملكة المتحدة الناقلة الإيرانية "Grace 1"، بدعوى تصديرها النفط إلى سوريا خرقا للعقوبات الأوروبية المفروضة على حكومة دمشق.

المصدر: RT