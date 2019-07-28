أفغانستان.. 6 جرحى جراء انفجار في كابل

أصيب 6 أشخاص على الأقل بجروح نتيجة انفجار وقع في العاصمة الأفغانية كابل، اليوم الأحد، حسب وسائل إعلام محلية.

ونقلت قناة "أريانا تي في" الأفغانية عن المتحدث بوزارة الصحة الأفغانية، واحد الله ميار، أن "ستة مصابين جراء انفجار اليوم في كابل، نقلوا إلى المستشفى".

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وأشارت السلطات إلى أن الانفجار وقع مقابل فندق "أورانوس" قرب منطقة دوار الشهيد.

وقوع یک انفجار در شهر کابل https://t.co/auKZTZcuWGpic.twitter.com/Etodz4rlju — Ariana News (@ArianaNews_) ٢٨ يوليو ٢٠١٩

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فيما أوردت "فرانس برس"، نقلا إلى مسؤول محلي، أن التفجير استهدف مكتب مرشح لمنصب نائب الرئيس الأفغاني.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الأفغانية أن الحادث وقع، حوالي الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم، دون أن تكشف عن نوع العبوة الناسفة. وقال شهود لقناة "طلوع نيوز" التلفزيونية المحلية إنهم سمعوا دوي انفجارات أخرى في المدينة.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الانفجار.

المصدر: RT + وكالات