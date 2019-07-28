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نتنياهو يكشف عن اختبارات "سرية وخارقة" لصواريخ في آلاسكا موجها رسالة ضمنية لإيران

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نتنياهو يكشف عن اختبارات
RT
رئيس الوزراء الإسرائيلي والسفير الأمريكي لدى إسرائيل يشاهدان اعتراض صاروخ Arrow-3 صواريخ باليستية
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قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم إن المنظومة المضادة للصواريخ الباليستية "Arrow-3"، المطورة بالتعاون مع الولايات المتحدة، خضعت مؤخرا لاختبارات حية في ولاية ألاسكا الأمريكية.

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وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم أن بلاده أجرت "خلال الأسابيع الأخيرة ثلاثة اختبارات سرية وخارقة لصاروخ Arrow-3 (حيتس-3 بالعبرية مايعني سهم بالعربية) أو في ولاية ألاسكا"، مضيفا أن هذه الاختبارات جرت "بتعاون كامل مع حليفتنا الكبيرة الولايات المتحدة".

وتابع نتنياهو بالقول إن "هذه الاختبارات نجحت بشكل يتخطى أي خيال، فقد اعترضت منظومة "Arrow-3" بنجاح تام صواريخ باليستية خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية بعلو وبسرعة لم نعرفهما حتى الآن".

ولفت نتنياهو إلى أن التنفيذ "كان مثاليا، وكل إصابة كانت في الصميم"، مضيفا أن تل أبيب "تمتلك اليوم القدرة على العمل ضد صواريخ باليستية تطلق علينا من إيران ومن أي مكان آخر، وهذا هو إنجاز عظيم بالنسبة لأمن إسرائيل".

وتوعد نتنياهو من وصفهم بـ "الأعداء" بهزائم "في الدفاع وفي الهجوم على حد سواء".

وتوصف منظومة "Arrow-3" المطورة بالتعاون مع شركة "بوينغ" الأمريكية بأنها "حصن منيع ضد الصواريخ الباليستية"، وكانت إسرائيل أجرت أول اختبار اعتراض عن طريق المنظومة سنة 2015 في البحر المتوسط.

وكان سفير تل أبيب لدى الولايات المتحدة، رون ديرمر، قام بزيارة "سرية" إلى ولاية ألاسكا الأسبوع الماضي لإجراء مفاوضات بشأن "التعاون الأمني الاستراتيجي" بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

المصدر: RT + وكالات

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