ضابطة أمريكية تتهم قائدا عسكريا رفيعا بالتحرش

اتهمت العقيد في الجيش الأمركية، كاثرين سبليتستوزر، المرشح لمنصب نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال، جون هايتن، بالتحرش الجنسي.

وقالت سبيلتستوزر في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الجنرال تحرش بها عقب منتدى دفاعي بولاية كاليفورنيا في ديسمبر 2017، حين طرق باب غرفتها بالفندق وطلب الدخول بذريعة أنه بحاجة إلى الحديث معها.

وداخل الغرفة، لمس هايتن جسدها وحاول تقبيلها بدون موافقتها، حسب قولها. وتحدثت الضابطة عن حالات تحرش أخرى من قبل الجنرال.

“The case has drawn the ire of sexual assault victims advocates, who note that the Pentagon has not issued a similar official lauding of Colonel Spletstoser, the alleged... https://t.co/javBe2XZhT — Annalee Atia (@AnnaleeAtia) July 26, 2019

وأوضحت الضابطة أنها لم ترفع شكوى ضد هايتن على الفور لوجود مخاوف لديها بشأن مستقبل مسيرتها المهنية في الجيش، وكانت تأمل بتقاعد الجنرال قريبا.

وذكر مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، وهو مطلع على التحقيق مع الجنرال وطلب عدم ذكر اسمه، أن التحقيق لم يكشف عن أي رسائل بالبريد الإلكتروني أو رسائل نصية تثبت ذنب الجنرال، لكن هايتن وسبليتستوزر بالفعل كانا معا في كل الحالات التي تحدثت المرأة عنها.

وأشار المسؤول إلى أن الجنرال هايتن، الذي يترأس القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة الأمركية (ستراتكوم)، يرافقه دائما حراس، وبالتالي من المستحيل تقريبا أن يقوم بتلك التصرفات دون أن يلاحظ ذلك أحد.

والأسبوع الماضي، أدلى كل من جون هايتن وكاثرين سبليتستوزر بشهادتهما أمام لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك في إطار جلسة استماع للنظر في التعيين المحتمل لهايتن في منصب نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة، وهو ثاني أكبر منصب في الجيش الأمريكي.

يذكر أن الجنرال جون هايتن (60 عاما) خدم في القوات الجوية الأمريكية لأكثر من 30 عاما، بما في ذلك في العراق وأفغانستان، وتولى قيادة "ستراتكوم" المسؤولة عن القوات النووية الأمريكية منذ سبتمبر 2016. وفي أبريل الماضي، رشحه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمنصب نائب رئيس الأركان.

أما العقيد كاثرين سبليتستوزر (51 عاما)، فهي تخدم في الجيش الأمريكي منذ 28 عاما، وشاركت في العمليات القتالية في العراق وأفغانستان.

المصدر: "نيويورك تايمز"