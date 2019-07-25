 
مباشر
عاجل
أوكرانيا: احتجاز ناقلة نفط روسية بسبب تقييد حركة السفن الأوكرانية في مضيق كيرتش

أول كلمة لجونسون أمام مجلس العموم

أخبار العالم

أول كلمة لجونسون أمام مجلس العموم
Reuters
بوريس جونسون أمام مجلس العموم البريطاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m66a

قال رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون في أول كلمة له أمام مجلس العموم البريطاني، إنه "يفضل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع اتفاق".

وأضاف جونسون أن لندن جاهزة للحوار مع الاتحاد الأوروبي.

وتابع جونسون أن "مهمتنا أن ننجز بركسيت في 31 أكتوبر المقبل مهما كانت العواقب"، معتبرا أن "شروط اتفاقية الانسحاب غير مقبولة لهذا البرلمان والبلد".

وقال إنه يطلق اليوم مقاربة جديدة لدفع السياسة التجارية المستقلة، وبالتالي لن يرشح مفوضا بريطانيا للعمل في المفوضية الأوروبية الجديدة.

وأضاف: "اليوم هو اليوم الأول لنهج جديد سينتهي بخروجنا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر".

 من جهته، قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين، إن حزبه سيعارض أي صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يقدمها جونسون، إذا لم تحمي الوظائف وحقوق العمال والبيئة.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بعد أزمة صحية