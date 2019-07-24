تيريزا ماي تودع "داونينغ ستريت"

قالت تيريزا ماي، رئيس وزراء بريطانيا السابقة، في كلمتها الوداعية من "داونينغ ستريت"، إن "بريطانيا بلاد الفرص والإمكانيات".

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وأضافت متوجهة إلى النساء: "ليست هناك حواجز أمام النساء للعمل في منصب رئاسة الحكومة البريطانية".

وتابعت: "أستقيل من رئاسة الحكومة لكنني سأبقى عضوا في البرلمان وسألعب دوري في خدمة مستقبل بريطانيا العظيم".

وشكرت ماي كل من عمل معها والشعب البريطاني، وكذلك زوجها الذي ساندها في فترة رئاستها للحكومة.

وتوجهت ماي من "داونينغ ستريت" إلى قصر "باكينغهام" لتقديم استقالتها إلى الملكة إليزابيث.

وأمضت تيريزا ماي ليلة أخيرة في مقر الحكومة في "داونينغ ستريت"، بعدما اضطرت للاستقالة لفشلها في إقناع النواب بالموافقة على الاتفاق الذي توصلت إليه مع المفوضية الأوروبية حول "بريكست"، في نوفمبر الماضي.

وبعد زيارة ماي، من المقرر أن تلتقي ملكة بريطانيا، بوريس جونسون (55 عاما)، الذي حقق فوزا ساحقا يوم الثلاثاء على خصمه وزير الخارجية، جيرمي هانت، لتكليفه بتشكيل الحكومة الـ 14 في عهدها.

وعقب هذا اللقاء، سيلقي رئيس الوزراء الجديد خطابا ويعلن تشكيلة فريقه.

المصدر: RT+ "أ ف ب"