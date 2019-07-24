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جونسون يعين اليوم فريق إتمام "بريكست"

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جونسون يعين اليوم فريق إتمام
Reuters /awi/mjb
رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون
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يتولى اليوم رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، منصبه بشكل رسمي، كما سيكشف عن الفريق المكلف بإتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر، سواء من خلال اتفاق أو بدونه.

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وينتظر أن يدلي جونسون بعد الظهيرة بكلمة قبل أن يعين الأعضاء الرئيسيين بالحكومة، والذين قد يكون اختيارهم مؤشرا على كيفية إدارة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون بعد انتخابه الثلاثاء إن بلاده ستنهض "كما ينهض العملاق الغافي، وسنكسر أصفاد عدم الثقة بالنفس والسلبية".

وأضاف "سنضخ الطاقة في البلاد وسنتم الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، وسنستغل كل الفرص المتاحة بروح "نعم نستطيع جديدة".

كما تعهد جونسون بإتمام "البريكست" مهما كلفه الأمر، وهو ما قد يضع المملكة المتحدة في مواجهة مع الاتحاد الأوروبي، ويدفعها نحو أزمة دستورية محتملة، أو انتخابات داخلية.

ومن المتوقع أن يجتمع رئيس الوزراء الجديد بالملكة التي ستطلب منه تشكيل الحكومة، وسيكون لقبه الرسمي "رئيس الوزراء واللورد الأول للخزانة".

يذكر أن لندن تشهد أوضاعا سياسية هي الأخطر منذ انتهاء الحرب العالمية، حيث تشهد انقساما بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتضعفها أزمة سياسية استمرت على مدى ثلاث سنوات منذ الاستفتاء على الخروج من التكتل.

المصدر: رويترز

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