معارك ضارية بين متمردين والقوات الحكومية في جنوب السودان

اندلعت معارك الثلاثاء بالقرب من جوبا عاصمة جنوب السودان بين القوات الحكومية ومتمردين رفضوا اتفاق السلام الذي تم توقيعه قبل أشهر، حسبما أعلن متمردو جبهة الإنقاذ الوطني في بيان.

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وذكرت وكالة "فرانس برس" أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية في جوبا مع بدء المعارك في لوبونوك التي تبعد نحو 100 كيلومتر.

وأعلنت حركة التمرد التي أطلقها في 2017 الجنرال توماس سيريلو سواكا لإسقاط نظام الرئيس سيلفا كير، أنها تعرضت لهجوم صباح الثلاثاء.

وأوضحت جبهة الإنقاذ الوطني أنها قتلت 8 "جنود أعداء"، في معلومات تعذر التأكد من صحتها من مصدر مستقل. وأضاف البيان أن "قيادة جبهة الإنقاذ الوطني تتوقع مزيدا من الهجمات".

وتقع لوبونوك بالقرب من المدينة التي ولد فيها الجنرال السابق سيريلو، وكانت لفترة طويلة معقلا للمتمردين. وتعود آخر معارك وقعت في هذه المنطقة إلى يونيو 2018.

من جهته، صرح لول رواي كوانغ وهو ناطق عسكري في جنوب السودان: "منذ صباح اليوم (الثلاثاء) لم نتمكن من الاتصال بقادتنا الميدانيين (في لوبونوك) ولا معلومات جديدة لدينا من هناك".

لكن "فرانس برس" ذكرت أنه تم نشر جنود في جوبا يقومون بمراقبة أمنية أكبر من قبل.

وغرق جنوب السودان في حرب أهلية منذ ديسمبر 2013 عندما اتهم كير الذي ينتمي لقبائل الدينكا، نائب الرئيس السابق رياك مشار وهو من إثنية النوير، بتدبير انقلاب ضده.

وأسفر النزاع الذي تخللته فظائع، عن مقتل أكثر من 380 ألف شخص حسب دراسة صدرت مؤخرا، ودفع أكثر من أربعة ملايين شخص، أي نحو ثلث السكان، إلى مغادرة بيوتهم.

وأدى اتفاق السلام إلى تراجع كبير في المعارك، مع أنها لم تتوقف تماما.

المصدر:"أ ف ب"