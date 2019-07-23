نتنياهو للعرب: لولانا لانهار الشرق الأوسط

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي عن قناعته بأن تل أبيب تلعب دورا لا غنى عنه بالشرق الأوسط، كونها القوة الوحيدة التي تحول دون انهيار المنطقة ووقوعها بأيدي "التطرف الإسلامي".

وجاء تصريح بنيامين نتنياهو خلال اجتماعه مع وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري الثلاثاء، حيث قال للأخير إنه قد التقى في وقت سابق من اليوم بـ"وفد يضم صحفيين من الدول العربية التي لا تقيم معظمها أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل"، دون تسمية تلك الدول.

وأطلع نتنياهو وزير الطاقة الأمريكي على محتوى لقائه بالصحفيين العرب، وأكد أنهم "عبروا عن رغبتهم بأن تتعرف الجماهير العربية على دولة إسرائيل، وأنها ستزور دولة إسرائيل لتعزز هذه العلاقات"، وفق ما نشر على صفحة نتنياهو الرسمية في "فيسبوك".

وأضاف: "وقد قلت لهم شيئا واحدا أؤمن به وهو أن القوة الوحيدة التي تحول دون انهيار الشرق الأوسط من داخله هي إسرائيل. يمكنني القول بكل قناعة إنه بدون إسرائيل لكان الشرق الأوسط سينهار تحت نير قوى التطرف الإسلامي سواء الشيعي الذي تقوده إيران أو السني الذي يقوده داعش".

واستدرك قائلا: إن إسرائيل بكونها موجودة هنا، ومن خلال الإجراءات التي نتخذها والجهود الكبيرة التي نبذلها والتعاونات التي نقيمها، تحول دون انهيار الشرق الأوسط ووقوعه في أيدي الإسلام المتطرف".

كما أشار نتنياهو إلى أن الصحفيين من الوفد العربي "عبروا عن رغبتهم بأن تتعرف الجماهير العربية على دولة إسرائيل، وأنها ستزور دولة إسرائيل لتعزز هذه العلاقات".

وكان المكتب الإعلامي للكنيست أفاد في بيان نشر الثلاثاء بأن "صحفيين ومدونين معروفين من عدد من الدول العربية، بما فيها السعودية والعراق والأردن، زاروا الكنيست".

وقد أعلن نتنياهو في مختلف المناسبات أن إسرائيل التي لا تقيم علاقات دبلوماسية كاملة سوى مع الأردن ومصر، تتجه نحو توطيد الروابط مع دول عربية وإسلامية، وقال على سبيل المثال في يونيو الماضي: "نقيم علاقات جلية ومخفية مع الكثير من الزعماء العرب، وهناك علاقات واسعة النطاق ما بين إسرائيل ومعظم الدول العربية".

المصدر: RT