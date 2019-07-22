الهند تنفي طلبها من ترامب التوسط لدى باكستان بشأن كشمير

نفت نيودلهي ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، طلب منه التوسط في النزاع المستمر منذ عقود بين الهند وباكستان بشأن إقليم كشمير.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار، للصحفيين: "لقد شهدنا تصريح الرئيس ترامب أمام الصحفيين والذي يبدي فيه استعداده للتوسط في مسألة كشمير، إذا ما طلبت الهند وباكستان ذلك.. ليس هناك أي طلب بهذا المعنى قدمه رئيس الوزراء للرئيس الأمريكي".

وفجر ترامب مفاجأة لدى استقباله رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في البيت الأبيض بإعلانه استعداده للتوسط في هذا النزاع، وبأن مودي هو الذي طلب منه ذلك مؤخرا.

وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض، إنه "إذا كان بإمكاني أن أساعد، أود أن أكون وسيطا.. إذا كان بإمكاني أن أفعل شيئا، أخبروني".

ويشكل عرض ترامب تغييرا جذريا في السياسة الأمريكية بشأن النزاع حول كشمير، والتي تقول إن "القضية يجب أن تحل بشكل ثنائي بين البلدين".

وإقليم كشمير مقسم بين البلدين منذ نهاية الاستعمار البريطاني في 1947، ولا يزال مصدر توتر بين القوتين النوويتين، إذ خاضت نيودلهي وإسلام آباد حربين من أصل ثلاثة حروب بسبب كشمير.

المصدر: أ ف ب