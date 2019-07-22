أصدرت ولاية اسطنبول، اليوم الاثنين، بيانا أوضحت فيه الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الداخلية التركية بحق اللاجئين السوريين في المدينة.

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وبحسب البيان، فقد أعطت السلطات المحلية في اسطنبول، السوريين الذين يحملون هويات "حماية مؤقتة" من محافظات غير اسطنبول ويعيشون في اسطنبول، مهلة حتى 20 أغسطس المقبل، كي يعودوا إلى محافظاتهم، وإلا سيتم ترحيلهم إلى المحافظات المسجلين فيها.

وأشار البيان إلى أنه تم إغلاق باب التسجيل الجديد للحماية المؤقتة في مدينة اسطنبول.

ودعا البيان الأجانب الذين لهم حق الإقامة في اسطنبول، إلى أن يحملوا وثائق الحماية المؤقتة أو جوازات السفر لإبرازها للقوات الأمنية حين الطلب، وذلك للحيلولة دون وقوع أي أضرار.

وأضاف البيان أن "أعمال إلقاء القبض مستمرة على الداخلين إلى تركيا بطريقة غير شرعية، ونقوم بإخراجهم من البلاد"، لافتا إلى استمرار "أعمال مكافحة الهجرة غير المشروعة دون انقطاع".

هذا وأعلنت تركيا مؤخرا اتخاذها مجموعة من الإجراءات القانونية بحق السوريين، بهدف تنظيم أوضاعهم في البلاد، في خطوة قالت إنها ستعود بالفائدة على السوريين أنفسهم.

وتستضيف تركيا أكثر من 3.6 مليون سوري، وتضم محافظة اسطنبول وحدها أكثر من نصف مليون سوري وفقا لبيانات وزارة الداخلية التركية.

المصدر: وكالات