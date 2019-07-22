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مسؤول إيراني رفيع يعزي في وفاة أمانو

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مسؤول إيراني رفيع يعزي في وفاة أمانو
Reuters Heinz-Peter Bader
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أعرب عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، عن تعازيه في رحيل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، الذي وافته المنية اليوم الاثنين عن عمر ناهز الـ73 عاما.

وكتب عراقجي عبر "تويتر": "لقد عملنا معا بشكل وثيق جدا، وأشيد بأدائه الماهر والمهني في منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي أسفر عن الإغلاق التام لما يسمى بملف "الأبعاد العسكرية المحتملة" (لبرنامج إيران النووي) وصدور 15 تقريرا متتاليا، تؤكد التزام إيران التام بالاتفاق النووي. رحمه الله تعالى".

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تجدر الإشارة إلى أن عراقجي يعتبر كبير مفاوضي إيران النوويين في المحادثات مع "مجموعة 5+1"، التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (باستثناء الولايات المتحدة بعد خروجها من الاتفاق النووي) وألمانيا.

وكانت "الذرية الدولية" قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن وفاة أمانو، وذلك بعد أن تحدثت مصادر مطلعة من الوكالة أمس الأحد، أن أمانو يعتزم تقديم الاستقالة من منصبه على خلفية مشاكل متعلقة بحالته الصحية.

المصدر: RT

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