طهران تنشر فيلما وثائقيا تقول إنه يظهر "تجنيد CIA جواسيس إيرانيين في الإمارات"

نشرت السلطات الإيرانية اليوم الاثنين، فيلما وثائقيا حول عملية "تفكيك خلية جواسيس دربتهم CIA، ويثبت تجنيد بعضهم في الإمارات".

وأشار الفيلم إلى أن ضباطا من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أجروا لقاءات مع المواطنين الإيرانيين المتهمين بالتجسس في عدد من البلدان، بينها الإمارات وتايلاند وأفغانستان والنمسا.

ويصوّر الفيلم المعنون بـ"صيد الجواسيس" تجنيد مواطن إيراني بعميلة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في دبي.

وتظهر لقطات من الفيلم امرأة يعتقد أنها من الاستخبارات الأمريكية وهي تتحدث مع مواطن إيراني في فندق بدبي باللغة الفارسية، بلكنة تبدو أنها أمريكية.

وأعلنت السلطات الإيرانية في وقت سابق من الاثنين عن تفكيك شبكة من 17 جاسوسا قالت إنهم تلقوا تدريبات من CIA الأمريكية، مشيرة إلى أنه تم إصدار أحكام بالإعدام ضد عدد منهم.

المصدر: وكالات