 
مباشر

مصرع 4 سياح حاصرهم الفيضان شرقي الصين

أخبار العالم

مصرع 4 سياح حاصرهم الفيضان شرقي الصين
Reuters CHINA STRINGER NETWORK
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5le

لقي أربعة سياح مصرعهم جراء عاصفة عاتية ضربت مقاطعة جيانغشي شرقي الصين أمس الأحد، حسب السلطات المحلية.

وذكرت إدارة الطوارئ المحلية أن هطول الأمطار الذي بدأ بعد ظهر أمس الأحد في منطقة جبلية قرب إحدى بلدات المقاطعة، أدى إلى محاصرة 285 من المتنزهين من ثلاث مجموعات سياحية حيث أرسلت السلطات أكثر من 530 من رجال الإنقاذ إلى المنطقة المتضررة.

واعتبر 26 من السياح في عداد المفقودين، قبل أن يتسنى الاتصال بهم وإجلاؤهم صباح اليوم الاثنين.

المصدر: "شينخوا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا