ترامب يطالب مجددا الديمقراطيات الأربع بالاعتذار من إسرائيل

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه الحاد على أربع مشرعات ديمقراطيات من أصول أجنبية في مجلس النواب، مطالبا إياهن مجددا بالاعتذار من إسرائيل.

وقال ترامب في تغريدة نشرها اليوم الأحد على حسابه في "تويتر": "لا أعتقد أن المشرعات الأربع قادرات على حب وطننا، وعليهن الاعتذار من أمريكا (وإسرائيل) على ما جاء على لسانهن من التصريحات الفظيعة (المثيرة للكراهية)".

وتابع ترامب أن هؤلاء الديمقراطيات يدمرن الحزب الديمقراطي لكنهن "ضعيفات وغير قادرات على تدمير دولتنا العظمى".

I don’t believe the four Congresswomen are capable of loving our Country. They should apologize to America (and Israel) for the horrible (hateful) things they have said. They are destroying the Democrat Party, but are weak & insecure people who can never destroy our great Nation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 21, 2019

ويواصل بذلك الرئيس الأمريكي هجومه على النائبة المنحدرة من بورتوريكو، ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، وأول مشرعة مسلمة من أصول صومالية إلهان عمر، والنائبة من أصول فلسطينية رشيدة طليب، بالإضافة إلى المشرعة أيانا بريسلي، وهي من ذوي البشرة السمراء.

وكانت عمر وطليب قد انتقدتا إسرائيل بشدة.

وتعرض ترامب في الأيام الأخيرة لموجة اتهامات بالعنصرية، عندما دعا المشرعات الأربع اللاتي دخلن مجلس النواب في يناير الماضي إلى "العودة لبلدانهن"، وذلك على الرغم من أن ثلاثا منهن ولدن في الولايات المتحدة (باستثناء عمر).

المصدر: RT