استطلاعات الناخبين: حزب الرئيس الأوكراني يتصدر الانتخابات البرلمانية بنسبة 44%

أشارت استطلاعات الناخبين الأوكرانيين عند خروجهم من مراكز الاقتراع إلى تقدم حزب "خادم الشعب" الذي ينتمي إليه رئيس البلاد ميخائيل زيلينسكي، في الانتخابات البرلمانية المبكرة 2019.

وحسب نتائج الاستطلاعات المسجلة عند الساعة الـ18:00 بالتوقيت المحلي، بلغت نسبة تأييد الناخبين لحزب زيلينسكي 44.4% من الأصوات، ويأتي حزب "منصة المعارضة - في سبيل الحياة" بزعامة يوري بويكو في المرتبة الثانية بحصوله على 12.5%، يليه حزب "التضامن الأوروبي" للرئيس السابق بيترو بوروشينكو الذي نال 8.5%، ثم حزب "باتكيفشينا" (الوطن) الذي تقوده رئيسة الوزراء سابقا يوليا تيموشينكو بـ7.7%، وفي ختام قائمة الأحزاب التي تمكنت من عبور عتبة الـ5% المطلوبة لدخول الرادا الأوكرانية (البرلمان)، حزب "الصوت" الذي أسسه المطرب المشهور سفيتوسلاف فاكارشوك.

يتبع..