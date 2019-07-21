استطلاعات الناخبين: حزب الرئيس الأوكراني يتصدر الانتخابات البرلمانية بنسبة 44%

أظهرت استطلاعات الناخبين الأوكرانيين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع تقدم حزب "خادم الشعب" الذي ينتمي إليه رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي، في الانتخابات البرلمانية المبكرة 2019.

وحسب نتائج الاستطلاعات المسجلة عند الساعة الـ18:00 بالتوقيت المحلي، بلغت نسبة تأييد الناخبين لحزب زيلينسكي 44.4% من الأصوات، ويأتي حزب "منصة المعارضة - في سبيل الحياة" بزعامة يوري بويكو في المرتبة الثانية بحصوله على 12.5%، يليه حزب "التضامن الأوروبي" للرئيس السابق بيترو بوروشينكو الذي نال 8.5%، ثم حزب "باتكيفشينا" (الوطن) الذي تقوده رئيسة الوزراء سابقا يوليا تيموشينكو بـ7.7%، وفي ختام قائمة الأحزاب التي تمكنت من عبور عتبة الـ5% المطلوبة لدخول الرادا الأوكرانية (البرلمان)، حزب "الصوت" الذي أسسه المطرب المشهور سفيتوسلاف فاكارشوك.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت قرابة 50%​​​ عند إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة مساء.

وإثر نشر قناة "أوكرانيا 112" نتائج أولية لاستطلاع أجرته، ألقى زيلينكسي كلمة من مقر "خادم الشعب"، شكر فيه الناخبين على دعمهم لحزبه.

وشدد زيلينكسي على أن فوز "خادم الشعب" في الانتخابات سيتيح تحقيق وعوده ومبادراته التشريعية، مؤكدا أن الأولوية هي وقف الحرب في منطقة دونباس ومكافحة الفساد.

وتعهد زيلينكسي بأنه سيعين مدعيا عاما جديدا بعد إعلان نتائج الانتخابات رسميا، فضلا عن طرحه مشروع قانون بشأن إجراء خاص لإقالة الرئيس من منصبه (عزله) في البرلمان الجديد.

من جانبه، أعلن رئيس المجلس السياسي لحزب "منصة المعارضة"، فيكتور مدفيدتشوك، أنه "راض عن نتائج الاستطلاعات، لكن ليس بشكل تام"، مشددا على أن حزبه "واجه حملة قذرة وفظة ضده" خلال السباق الانتخابي.

وأضاف أن حزبه لن يدخل في تحالف مع حزب زيلينسكي.

وجرت الانتخابات الحالية قبل موعدها حيث كان من المقرر أن تنظم في شهر أكتوبر، لكن زيلينسكي أعلن فور أدائه اليمين الدستورية، حل البرلمان بسبب "ضعف ثقة المواطنين بهذه المؤسسة".

المصدر: RT