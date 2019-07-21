وزير المالية البريطاني يستبق جونسون ويعلن استقالته

أعلن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند الأحد أنه سيستقيل يوم الأربعاء قبل إقالته المتوقعة على يد المرشح الأكثر حظا لتولي رئاسة وزراء بريطانيا بوريس جونسون حال توليه المنصب.

إقرأ المزيد

وقال هاموند لبرنامج أندرو مار الذي يبثه تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "أنا متأكد من أنه لن تتم إقالتي لأنني سأستقيل قبل أن نصل لتلك النقطة".

وأضاف: "إذا افترضنا أن بوريس جونسون سيصبح رئيسا للوزراء، أتفهم أن شروطه للبقاء في حكومته ستتضمن قبول الخروج (من الاتحاد الأوروبي) دون اتفاق في 31 أكتوبر... هذا شيء لا يمكنني المشاركة فيه".

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في 24 مايو الماضي أنها ستترك منصب رئيس حزب المحافظين الحاكم في البلاد، وبالتالي رئاسة الحكومة، وهذا ما أشعل التنافس بين المحافظين على خلافتها.

المصدر: RT