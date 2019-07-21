الطيران التركي يغير على "العمال الكردستاني" شمالي العراق

شنت طائرات تركية غارة على أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق، في إطار عملية "المخلب" التي أطلقتها أنقرة هناك.

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وأكدت الوزارة في بيان نشرته صباح اليوم أن المقاتلات التركية شنت غارة ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" في منطقة متينا شمالي العراق، وأن الهجمات استهدفت أسلحة وتحصينات ومخابئ تابعة "للمنظمة الانفصالية".

وكانت القوات التركية أطلقت في 27 مايو المنصرم عملية "المخلب" بمنطقة هاكورك شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على "خطر الإرهاب" الذي يهدد البلاد.

وفي 13 يوليو الجاري أعلنت الوزارة عن تمديد "المخلب" لاستهداف مواقع "الكردستاني"، وملاحقة مسلحيه داخل البلاد وفي جبال شمالي العراق.

المصدر: "الأناضول"