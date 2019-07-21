نشرت وسائل إعلام بريطانية تسجيلا صوتيا لاتصالات جرت بين زوارق "الحرس الثوري" الإيراني، وسفينة حربية بريطانية،قبل ثوان من احتجاز إيران الناقلة البريطانية Stena Impero.

ويبين التسجيل الذي يزيد طوله عن 3 دقائق، والذي حصلت عليه شركة Dryad Global لأمن الملاحة البحرية، أن سفينة الدوريات الإيرانية وجهت أوامر لناقلة النفط بتغيير مسارها، قائلة: "إذا امتثلتم (للأوامر) ستكونون بأمان، إذا امتثلتم ستكونون بأمان.. غيروا مساركم فورا".

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من جانبها، تؤكد الفرقاطة البريطانية "مونروز" مخاطبة الناقلة أنه "ما دمتم تعبرون مضيقا دوليا معترفا به، يوجب القانون الدولي ألا يتعرض مروركم للإعاقة والعرقلة والتعطيل" من أي جهة كانت.

ثم تجدد قوارب الدوريات الإيرانية نداءاتها للناقلة: "ليس المقصود أي تحد، نريد تفقد السفينة لأسباب أمنية".

وتحذر الفرقاطة البريطانية الإيرانيين من أن تصرفاتهم تعيق وتعرقل مرور الناقلة، مطالبة إياهم بعدم فعل ذلك. وتضيف: "يرجى تأكيد أنكم لا تريدون انتهاك القانون الدولي من خلال المحاولة غير القانونية للصعود إلى الناقلة".

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لكن القوارب الإيرانية واصلت إطلاق الأوامر للناقلة بتغيير مسارها فورا، فيما لم يتم التأكد بعد من صحة التسجيل المذكور.

وكانت طهران قد بررت احتجازها النقالة بأنها خالفت قواعد الملاحة واصطدمت بقارب صيد إيراني نتيجة إبحارها عكس خطوط الملاحة في مضيق هرمز.

بدورها، وصفت لندن احتجاز ناقلتها بأنه خطوة عدائية، مشيرة إلى أن الحادث لم يقع في المياه الإيرانية، وإنما في العمانية.

المصدر: RT