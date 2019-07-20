 
مباشر

ظريف من كاراكاس: أينما حلت الولايات المتحدة يحل الإرهاب

أخبار العالم

ظريف من كاراكاس: أينما حلت الولايات المتحدة يحل الإرهاب
Reuters / Evgenia Novozhenina
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5cb

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لدى وصوله إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس أن الولايات المتحدة أينما حلت، يحل الإرهاب وتتعرض الشعوب للضغوط.

وأضاف ظريف أنه لا يوجد مكان تطأه الولايات المتحدة في العالم وبقي ينعم بالاستقرار.

وتابع: "الحضور الأمريكي في الخليج والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وأمريكا اللاتينية، أدى إلى زعزعة أمن هذه المناطق".

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني قام بزيارة إلى نيويورك استغرقت 6 أيام شارك خلالها في اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي رفيع المستوى بالأمم المتحدة، وأجرت معه مختلف وكالات الأنباء والقنوات العالمية حوارات حول مختلف قضايا الساعة.

وفي ختام زيارته غادر ظريف مساء الجمعة نيويورك متوجها إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس للمشاركة في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، ليتوجه بعدها إلى نيكاراغوا وبوليفيا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا