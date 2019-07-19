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مسؤول إيراني: الناقلة البريطانية اصطدمت بسفينة صيد في مضيق هرمز قبل احتجازها

ترامب: سنبحث احتجاز إيران للناقلة البريطانية مع لندن

أخبار العالم

ترامب: سنبحث احتجاز إيران للناقلة البريطانية مع لندن
AFP MANDEL NGAN
صورة من الأرشيف
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبحث مع لندن حادث احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وسبق لمجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض أن أعلن اليوم الجمعة أنه اطلع على التقارير حول احتجاز الناقلة. وقال المتحدث باسم المجلس غاريت ماركيس: "نحن على اطلاع على التقارير حول احتجاز القوات الإيرانية لناقلة نفط بريطانية".

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وأضاف أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لحماية أمننا ومصالحنا من التصرفات الإيرانية الخبيثة".

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" في مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري إنها لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية الدولية.

المصدر: رويترز

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