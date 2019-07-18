مصرع 15 مهاجرا جراء سقوط حافلة شرق تركيا

أعلنت السلطات التركية أن 15 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 20 آخرون على الأقل جراء انهيار حافلة كانت تقل مهاجرين غير نظاميين شرق البلاد.

وأكد حاكم ولاية وان التركية، محمد أمين بيلمز، الخميس لوكالة "الأناضول"، أن الحادثة المأساوية وقعت في منطقة إيبك يولو، موضحا أن الحافلة المنكوبة كانت في طريقها إلى الولاية عبر طريق جبلي من منطقة مرادية.

وذكر الحاكم أن السلطات المحلية أرسلت إلى موقع سقوط الحافلة فرقا للبحث والإنقاذ لتنفيذ عمليات الإغاثة والقيام بالإسعافات الأولية، موضحا أن بين القتلى نساء وأطفال، وقد تم نقل 20 مصابا إلى المستشفيات.

ولفت المسؤول إلى أن السلطات المحلية لا تملك الآن معلومات مؤكدة عن جنسية الضحايا، لكن التوقعات تشير إلى أنهم من أفغانستان وباكستان وبنغلاديش.

المصدر: الأناضول