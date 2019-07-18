مسؤولون أمريكيون يطلعون دبلوماسيين أجانب على خطة للأمن البحري في الخليج

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن مسؤولين من إدارة ترامب سيطلعون أعضاء السلك الدبلوماسي في واشنطن، يوم غد الجمعة، على مبادرة جديدة لتعزيز حرية الملاحة والأمن البحري حول مضيق هرمز.

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وتمر خمس الإمدادات العالمية من النفط في هذه المنطقة، وتعد حرية الملاحة بالمضيق أمرا ضروريا لاستقرار الاقتصاد العالمي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم:"الأمر يتطلب مسعى دوليا للتعامل مع هذا التحدي العالمي وضمان مرور السفن بسلام"، وأكدت أن الإفادة سيقدمها مسؤولون بوزارتي الدفاع والخارجية، ولن يسمح لوسائل الإعلام بحضورها.

وفي 14 يوليو الجاري اختفت ناقلة النفط (رياح) من خرائط تتبع حركة السفن بينما كان جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها مغلقا في مضيق هرمز.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم لا يعرفون على وجه اليقين ما إذا كانت إيران قد احتجزت الناقلة أم أنها أنقذتها بعدما واجهت أعطالا فنية كما يؤكد الجانب الإيراني.

وتقول طهران إنها سحبت السفينة من المضيق إلى مياهها بعد أن أرسلت إشارة استغاثة، لكنها لم تذكر اسم السفينة، إلا أن (رياح) هي السفينة الوحيدة التي بدت تحركاتها المسجلة مشابهة لذلك الوصف.

وكانت إيران قد هددت بالرد على احتجاز بريطانيا لناقلة نفط إيرانية للاشتباه بانتهاكها العقوبات المفروضة على سوريا، ووصف المرشد الإيراني علي خامنئي الخطوة البريطانية بأنها "قرصنة".

المصدر: "رويترز"