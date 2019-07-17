شاهد.. ترامب وإبشتاين معا في حفل عام 1992

نشرت وسائل إعلام عالمية مقطع فيديو من أرشيف "NBC"، يظهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وهو يجري محادثة ودية مع الملياردير الأمريكي، جيفري إبشتاين، ويشير إلى النساء.

وخرج الفيديو إلى النور، صباح الأربعاء، من أرشيف "NBC"، وتم تصويره في عام 1992 من أجل مقطع في برنامج "Faith Daniels"، وهو عبارة عن نظرة فاحصة على حياة ترامب آنذاك كشخصية حديثة.

وأظهرت لقطات التفاعل الودي بين ترامب وإبشتاين في ذلك الحفل، مع العلم أن الرئيس الأمريكي حاول أن ينأى بنفسه مؤخرا عن الملياردير الأمريكي، بعد أن ألقي عليه القبض في وقت سابق من هذا الشهر بتهمة التحرش الجنسي بالقصّر.

كما أظهر المقطع ترامب يبتسم ويرقص مع مجموعة من الشابات في منتجع مار لاغو في ولاية فلوريدا .

وأفادت صحيفة "غارديان" البريطانية، بأنه "على الرغم من أن المحادثة غرقت في الموسيقى الصاخبة، إلا أن ترامب يظهر وكأنه يشير إلى النساء.

وفي وقت سابق من شهر يوليو الجاري، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الملياردير الأمريكي، جيفري إبشتاين، الذي اتهم سابقا بالتحرش الجنسي بالقصّر، اعتقل بتهمة الاتجار بالبشر وخاصة القاصرات لاستغلالهن جنسيا.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها، أنه تم إلقاء القبض على إبشتاين في نيويورك بناء على مذكرة المدعي الفدرالي.

وأعلنت قناة "CBS Miami" أنه تم توقيف إبشتاين في مطار نيوجيرسي بعد أن وصل بطائرته الخاصة من باريس وأن الشرطة داهمت شقته في نيويورك.

واتهم إبشتاين عامي 2007 و2008 بالتحرش بالقصر ثم تم الكشف أثناء التحقيق معه، أنه دفع أموالا لفتيات قاصرات مقابل خدمات جنسية، وباع خدماتهن لأشخاص آخرين.

المصدر: صحيفة "غارديان" البريطانية