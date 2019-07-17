بوتين يهنئ ميركل بعيد ميلادها الـ65

أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هنأ اليوم الثلاثاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عبر الهاتف، بعيد ميلادها الـ65.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين: "أثناء المكالمة الهاتفية هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحرارة المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بعيد ميلادها الـ65".

وأضاف الكرملين أن رئيس روسيا وجه أيضا بهذه المناسبة برقية تهنئة لميركل أشار فيها إلى أن صفات القائد السياسي التي تتمتع بها ميركل ونشاطها الطويل الأمد بمنصب المستشارة الألمانية محط تقييم في ألمانيا وأوروبا والعالم كله".

وأكد الرئيس الروسي أيضا أنه يقيم تقييما عاليا العلاقات التي نشأت بينه وبين ميركل، والتي "تسمح بمناقشة كل المسائل الصعبة بصراحة".

المصدر: نوفوستي