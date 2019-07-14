بوتين يهنئ ماكرون بمناسبة "يوم الباستيل"

وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برقية تهنئة لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، يوم الباستيل.

وجاء في نص البرقية الذي نشره المكتب الصحفي للكرملين: "يقيّم الرئيس الروسي تقييما عاليا أهمية العلاقات بين البلدين لضمان الأمن والاستقرار في أوروبا وحل الكثير من المسائل الدولية الهامة".

وعبر بوتين أيضا عن ثقته بأن "روسيا وفرنسا يمكنهما أن تطورا، اعتمادا على التقاليد الطيبة القديمة، التعاون بينهما في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والفنية والإنسانية، وغيرها".

وتحتفل فرنسا في مثل هذا اليوم بعيدها الوطني المعروف باسم يوم الباستيل. وفي هذا اليوم بالذات عام 1789 تم اقتحام سجن الباستيل، ويعد هذا اليوم في فرنسا بداية للثورة الفرنسية العظيمة.

المصدر: نوفوستي