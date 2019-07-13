طالب السياسي الإسرائيلي المعارض، يائير لابيد، الولايات المتحدة بتطبيق تهديدها بطرد تركيا من برنامج تصنيع مقاتلات "إف-35"، ردا على شرائها منظومات "إس-400" من روسيا.

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وقال لابيد، وزير المالية سابقا ومؤسس حزب "هناك مستقبل"، الذي يعد اليوم الشخصية رقم 2 في تحالف "أزرق أبيض" المعارض لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في تغريدة نشرها، اليوم السبت، على حسابه في "تويتر": "على الولايات المتحدة إلغاء صفقة "إف-35" مع تركيا، وإلا فلن يقف أي عائق في سبيل تركيا وإيران حال تعلمتا كيفية تحييد أحدث سلاح أمريكي".

وأشار السياسي الإسرائيلي إلى أنه سبق أن حذر المشرعين في الكونغرس الأمريكي العام الماضي، من أن أنقرة ستتجاهل جميع تهديدات الولايات المتحدة وستمضي في اقتناء منظومات "إس-400" الروسية.

As I warned members of Congress this past year, Turkey has ignored all threats and purchased the S400 system.



The US has to cancel the F-35 deal with Turkey, otherwise nothing will stand in Turkey and Iran’s way as they learn how to neutralize America’s most advanced weaponry. — יאיר לפיד Yair Lapid (@yairlapid) July 13, 2019

وجاءت دعوة لابيد بعد يوم من هبوط 3 طائرات روسية تنقل أجزاء من "إس-400" إلى تركيا، في إطار تطبيق الصفقة التي أثارت غضب واشنطن.

المصدر: RT