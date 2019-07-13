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معارض إسرائيلي يطلب من الولايات المتحدة طرد تركيا من برنامج "إف-35"

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معارض إسرائيلي يطلب من الولايات المتحدة طرد تركيا من برنامج
Reuters
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طالب السياسي الإسرائيلي المعارض، يائير لابيد، الولايات المتحدة بتطبيق تهديدها بطرد تركيا من برنامج تصنيع مقاتلات "إف-35"، ردا على شرائها منظومات "إس-400" من روسيا.

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وقال لابيد، وزير المالية سابقا ومؤسس حزب "هناك مستقبل"، الذي يعد اليوم الشخصية رقم 2 في تحالف "أزرق أبيض" المعارض لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في تغريدة نشرها، اليوم السبت، على حسابه في "تويتر": "على الولايات المتحدة إلغاء صفقة "إف-35" مع تركيا، وإلا فلن يقف أي عائق في سبيل تركيا وإيران حال تعلمتا كيفية تحييد أحدث سلاح أمريكي".

وأشار السياسي الإسرائيلي إلى أنه سبق أن حذر المشرعين في الكونغرس الأمريكي العام الماضي، من أن أنقرة ستتجاهل جميع تهديدات الولايات المتحدة وستمضي في اقتناء منظومات "إس-400" الروسية.

وجاءت دعوة لابيد بعد يوم من هبوط 3 طائرات روسية تنقل أجزاء من "إس-400" إلى تركيا، في إطار تطبيق الصفقة التي أثارت غضب واشنطن.

المصدر: RT

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