وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى نيويورك
Reuters
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قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الوزير، محمد جواد ظريف، توجه السبت، إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي للمسؤولين الرفيعين بالأمم المتحدة.
وأفاد المتحدث باسم الخارجية، عباس موسوي، بأنه من المقرر أن يزور ظريف فنزويلا بعد ختام زيارته إلى نيويورك.
وصرح موسوي بأن وزير الخارجية سيشارك في اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، وسيجري لقاءات ثنائية مع المسؤولين في فنزويلا.
وقال أيضا، إن ظريف سيزور كلا من نيكاراغوا وبوليفيا في أمريكا الجنوبية، لإجراء لقاءات ثنائية مع المسؤولين فيهما.
المصدر: وكالة "إرنا"
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