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الإفراج عن أفراد طاقم ناقلة النفط الإيراني "غريس 1" بكفالة

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الإفراج عن أفراد طاقم ناقلة النفط الإيراني
Reuters
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أفرجت شرطة جبل طارق عن أفراد طاقم ناقلة النفط الإيراني "غريس 1" الأربعة بكفالة دون توجيه اتهامات لهم، بعد احتجازها الأسبوع الماضي للاشتباه بانتهاكها العقوبات الأوروبية ضد سوريا.

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وقالت الشرطة في بيان: "تم الإفراج عن أفراد الطاقم الأربعة بكفالة مع شروط"، دون ذكر تفاصيل إضافية، منوهة بأن التحقيقات لا تزال جارية وأن الناقلة لا تزال محتجزة.

وكانت الشرطة قد اعتقلت اثنين آخرين من أفراد الطاقم بعد يوم واحد من اعتقال قبطان الناقلة وكبير ضباطها.

وأعلنت حكومة جبل طارق أن قرار احتجاز ناقلة النفط الإيراني "غريس 1" كان "سياديا، من دون تدخل أي حكومة أخرى، أو طرف ثالث".

وتحتجز البحرية البريطانية منذ أكثر من أسبوع ناقلة نفط إيراني في مضيق جبل طارق، بعد الاشتباه في أن شحنتها متوجهة إلى سوريا.

وعقب احتجاز الناقلة، استدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران، روب ماكير، للتشاور، بالتزامن مع تهديد العديد من المسؤولين الإيرانيين بالرد واتخاذ إجراءات قاسية.

المصدر: وكالات

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