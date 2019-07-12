أكاذيب أمريكية حول ميزانية RT

أدلى مدير الوكالة الأمريكية التي تدير البث الدولي بتصريح قوي، ولكنه كاذب تماما لدعم معركته ضد "التضليل الروسي"، وذلك بعد اتهامه الكرملين بالاستعداد لقبول "أي أكاذيب".

وإذا كان هناك أحد بحاجة لزيادة الميزانية فإن جون لانسينغ يعرف كيف يمكن تحقيق ذلك.. وتكفي المبالغة فيها 20 مرة!

وبلغت الميزانية الحقيقية لعام 2019 للوكالة الأمريكية للإعلام العالمي 808 ملايين دولار، مقابل 440 مليونا لـ RT ووكالتي "نوفوستي" و"سبوتنيك" الروسيتين، وليس 8 مليارات كما قال لانسينغ! ويا ليتك كنت على حق يا جون!

المصدر : RT