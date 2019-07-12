البنتاغون يؤجل مؤتمره الصحفي الخاص حول رده على استلام تركيا "إس-400" الروسية

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية بإلغاء مؤتمرها الصحفي الخاص الذي كان من المقرر عقده الجمعة، للإعلان عن الرد على بدء استلام تركيا منظومات الصواريخ الروسية "إس-400".

وقال البنتاغون لوسائل الإعلام التي انتظرت هذا الإعلان على مدار نحو 5 ساعات، إن "المؤتمر الصحفي لن يعقد اليوم" دون ذكر موعده.

كما أكد البنتاغون أن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، لبحث موضوع "إس-400"، من دون الكشف عن فحوى المحادثات.

وسبق أن قال البنتاغون إنه سيعقد الجمعة مؤتمرا صحفيا خاصا لإعلان رده على بدء عملية توريد منظومات "إس-400" إلى تركيا وسيشارك فيه كل من مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الاستحواذ والدعم الذاتي، إيلين لورد، ونائب مساعد وزير الدفاع للشؤون السياسية، ديفيد تراختنبيرغ.

وأعلنت موسكو وأنقرة، صباح الجمعة، بدء استلام تركيا منظومات الصواريخ للدفاع الجوي من طراز "إس-400"، حيث هبطت 3 طائرات شحن روسية في أحد مطارات أنقرة العسكرية، تحمل على متنها أجزاء من هذا السلاح.

وسبق أن أكدت تركيا مرارا بما في ذلك على لسان رئيسها، رجب طيب أردوغان، أن صفقة شرائها منظومات "إس-400" والتي تم إبرامها عام 2017 لا رجعة عنها، رغم التهديدات بالعقوبات من قبل الولايات المتحدة، التي تعارض بشدة تطبيق هذا الاتفاق، قائلة إن نشر تركيا الصواريخ الروسية على أراضيها سيؤثر سلبا على نظام الدفاع لدول الناتو.

المصدر: "رويترز" + وكالات