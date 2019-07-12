إيران: لا نرى أمننا في زعزعة أمن جيراننا

أبدت الخارجية الإيرانية رغبتها في إقامة "علاقات حميمة ووثيقة وودية وأخوية" مع جيرانها، مشيرة إلى أن اختلاف وجهات النظر أمر طبيعي.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تصريح لوكالة "إرنا" اليوم الجمعة، أن طهران لا ترى أمنها في زعزعة أمن دول جوارها الـ 15، بل تؤمن بأن أمن واستقرار وازدهار جميع البلدان المجاورة هي مظاهر ستجلب الأمن والاستقرار والازدهار لإيران.

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وقال الدبلوماسي إن الجمهورية الإسلامية بعثت إلى هذه الدول بـ "رسالة سلام وصداقة وإخاء في قمة التوترات"، مضيفا: "قدمنا حلولا لإخواننا في الدول الجنوبية للخليج، والتي أعلن عنها وزير الخارجية محمد جواد ظريف رسميا، وأحدها تشكيل جمعية للحوار الإقليمي ومعاهدة عدم اعتداء".

وجاءت هذه التصريحات في ظل التوتر المستمر بين طهران وبعض جيرانها العرب، بالدرجة الأولى السعودية والإمارات والبحرين، التي تتهم طهران بالتدخل في شؤون دول أخرى وتدعم بشدة سياسات واشنطن الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية.

المصدر: "إرنا"