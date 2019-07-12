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الرئيس البرازيلي يعتزم تعيين نجله سفيرا لدى واشنطن

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الرئيس البرازيلي يعتزم تعيين نجله سفيرا لدى واشنطن
Reuters
إدواردو بولسونارو
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كشف الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو عن عزمه تعيين أحد أبنائه الثلاثة، إدواردو، سفيرا في الولايات المتحدة.

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وقال الرئيس البرازيلي اليميني على هامش احتفال رسمي في العاصمة برازيليا أمس الخميس، إن إدواردو الذي هو حاليا نائب في البرلمان، هو "صديق لأولاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتحدث الإنجليزية والإسبانية، ولديه خبرة واسعة جدا في العالم. برأيي، يمكن أن يكون الشخص المناسب، ويمكنه تماما الاهتمام بالعمل في واشنطن".

غير أنه أشار إلى أن القرار يعود لابنه الذي سيتعين عليه التخلي عن مهمات النيابة، قبل أن يتمكن من الالتحاق بالمنصب في واشنطن. كذلك فإن تعيينه بالمنصب الجديد يجب أن ينال موافقة مجلس الشيوخ البرازيلي.

وإدواردو بولسونارو البالغ من العمر 35 عاما هو أصغر أبناء الرئيس الثلاثة المنخرطين جميعهم بالسياسة، قال إنه لم يتلق حتى الآن مقترحا رسميا في هذا السياق، موضحا "إذا ما كلفني الرئيس بهذه المهمة فسأكون مستعدا للاستقالة" من البرلمان.

ورافق إدواردو والده خلال رحلات خارجية عدة، خصوصا خلال الزيارة الرسمية إلى الولايات المتحدة. وشارك مع والده بالاجتماع الخاص مع ترامب في البيت الأبيض.

المصدر: أ ف ب

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