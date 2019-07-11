 
مباشر
عاجل
منتخب تونس يتأهل إلى الدور قبل النهائي لكأس إفريقيا على حساب مدغشقر

الإليزيه: ماكرون يزور العراق قريبا

أخبار العالم

الإليزيه: ماكرون يزور العراق قريبا
AFP Ludovic MARIN
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m41x

أوردت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، قد يزور العراق خلال الأشهر القريبة المقبلة.

إقرأ المزيد
مسرور بارزاني: الأولوية لتحسين العلاقات مع بغداد
مسرور بارزاني: الأولوية لتحسين العلاقات مع بغداد

وفي ختام محادثات أجراها ماكرون، في باريس، مع رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، أفاد قصر الإليزيه، في بيان، بأن رئيس الجمهورية هنأه بانتخابه رئيسا للإقليم وتشكيل حكومة إقليمية جديدة.

وجاء في البيان أن ماكرون أكد لبارزاني تمسك باريس بوحدة العراق وسيادته، "مع احترام جميع مكوناته"، ورحب بالتقدم الذي تم تحقيقه في الحوار بين بغداد وأربيل. وتابع البيان أن الرئيس الفرنسي أعلن ، لدى استقباله بارزاني، عن "رغبته في زيارة العراق خلال الأشهر القريبة المقبلة"، مشيرا إلى أن فرنسا "ستواصل دعمها للإقليم، شأنه شأن العراق بأسره في مكافحة الإرهاب".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في ذكرى وفاته.. حفيد عمر الشريف يفكر في واقٍ ذكري باسم جده