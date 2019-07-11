ترامب: الكليتان لهما مكان خاص جدا في القلب!

سخرت صحف بريطانية من تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيه إن الكليتين لهما مكان مميز جدا في القلب.

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وذكرت صحيفة "theguardian" أن الرئيس ترامب فاجأ المجتمع الطبي أمس بكلمة قال فيها: "لقد عملتم بجدية على هذه الأمور، وعملتم بجدية على الكليتين بشكل خاص جدا. الكليتان لهما مكان خاص جدا في القلب، هذا مذهل".

ووصفت الصحيفة البريطانية مقولة ترامب التي جاءت في سياق حديث عن خطة حكومية لمعالجة أمراض الكلى، بأنها "شذوذ تشريحي".

وقالت في لهجة ساخرة إن ما ذهب إليه الرئيس الأمريكي سيثير على الأرجح دهشة الكثيرين، إذ أن الكليتين ليس مكانهما القلب، كما هو معروف!

واستشهدت الصحيفة بالموقع الإلكتروني للمؤسسة الوطنية للكلى، ونقلت عنه أن الكليتين لدى معظم الناس توجدان في أسفل الظهر، في حين أن القلب يوجد في منتصف صدر الإنسان بين الرئتين اليمنى واليسرى ويميل قليلا إلى اليسار.

TRUMP: "You've worked so hard on the kidney. Very special -- the kidney has a very special place in the heart. It's an incredible thing." pic.twitter.com/JLM3uCsO5u — Aaron Rupar (@atrupar) July 10, 2019

أما صحيفة "إندبندنت" فتوقعت أن يصيب هذا التصريح الذي صدر عن الرئيس الأمريكي الأطباء بصدمة، مشيرة إلى أن تعليق ترامب جاء في كلمة غير متماسكة حول الأعضاء البشرية، قبل التوقيع على أمر تنفيذي يوجه الحكومة إلى أعداد سياسات تعالج مشاكل الأمريكيين المصابين بأمراض الكلى.

وقال ترامب بهذه المناسبة في مركز بواشنطن: "أريد أن أشكركم جميعا لأنكم هنا، وهذا أمر مدهش، ويوم مثير لتحسين صحة الكلى في بلادنا".

المصدر: وسائل إعلام بريطانية