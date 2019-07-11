انفجاران في عفرين ولا إصابات

وقع انفجاران متزامنان، اليوم الخميس، في مدينة عفرين شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد موقع "هاوار" الذي لفت إلى أنه لم تتم الإفادة بوقوع إصابات حتى الساعة.

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ووقع الانفجار الأول في شارع الفيلات داخل مركز مدينة عفرين، فيما استهدف الانفجار الثاني قرية ترنده الواقعة على المدخل الشرقي للمدينة.

يشار إلى أن الجيش التركي، باشر منذ أبريل 2019 في بناء جدار عازل في محيط مدينة عفرين، وبالتحديد في قرية جلبل، 8 كم جنوب شرق مركز المدينة.

ومنذ سيطرة الجيش التركي على منطقة عفرين، مُنع أهالي العديد من القرى من العودة إليها، ومن بين تلك القرى قرية جلبل التي أصبحت خالية بشكل كامل من أهلها.

المصدر: "هاوار"