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ميرور: كيم يغفو خلال اجتماع رسمي!

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ميرور: كيم يغفو خلال اجتماع رسمي!
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زعيم كوريا الشمالية يغفو في اجتماع رسمي
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غفى الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، خلال اجتماع سياسي حاشد، وهي "جريمة" تسببت سابقا بإعدام لواء بارز.

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ورصد التلفزيون الكوري الشمالي كيم وهو يستسلم للنوم خلال حضوره اجتماعا لإحياء الذكرى الـ 25 لوفاة جده كيم إيل سونغ، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

ويظهر في الفيديو كيم جالسا أمام حشد كبير وهو يغمض عينيه ببطئ، قبل أن يغلبه النعاس، لدرجة ميلان رأسه نحو كتفه أثناء الاستماع إلى خطاب. وسرعان ما استيقظ ورفع حاجبيه واستدار لمواجهة الجمهور.

وكثيرا ما يأمر كيم بإعدام الأشخاص المخالفين لقواعده، بسبب النوم في الوقت الخطأ، أو عدم التصفيق بما فيه الكفاية في الأحداث البارزة، حسب صحيفة "ميرور".

ميرور: كيم يغفو خلال اجتماع رسمي! زعيم كوريا الشمالية يغفو في اجتماع رسمي

وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أنه تم إعدام وزير الدفاع الكوري الشمالي السابق، هيون يونغ تشول، بسبب نومه خلال أحد التجمعات العسكرية.

كما أعدم نائب رئيس الوزراء الكوري الشمالي، كيم يونغ جين، بسبب النوم أثناء خطاب.

المصدر: Mirror

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