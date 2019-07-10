 
مباشر

ميركل: مقتنعة بقدرتي على مواصلة العمل

أخبار العالم

ميركل: مقتنعة بقدرتي على مواصلة العمل
Reuters HANNIBAL HANSCHKE
ميركل تؤكد أنها بخير
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m3sl

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها بخير، بعدما شوهدت ترتعش اليوم خلال استضافتها رئيس وزراء فنلندا.

إقرأ المزيد
ميركل تقاوم مرضها بطريقة لافتة أمام الكاميرات
ميركل تقاوم مرضها بطريقة لافتة أمام الكاميرات

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي، إنها بخير ولا داعي لأن يقلق الناس بشأنها، وأكدت أنها مقتنعة بقدرتها على متابعة العمل.

وقاومت المستشارة الألمانية بطريقة لافتة اليوم الرعشة التي أصابتها للمرة الثالثة أمام عدسات الكاميرا.

ووقفت "المرأة الحديدية" بثبات خلال المراسم الرسمية لاستقبال ضيفها الفنلندي، وذلك بعدما بدت عليها في بداية الأمر حالة الارتعاش، وصمدت متماسكة حتى انتهاء المراسم.

وتعد ميركل من أكثر السياسيين المؤثرين في أوروبا، وقد أعلنت أنها ستعتزل بعد نهاية ولايتها الرابعة عام 2021.

المصدر: "رويترز"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد استقالة باباجان.. هل يعيش حزب أردوغان أسوأ أيامه؟