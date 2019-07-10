أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستستخدم منظومات صواريخ "إس-400" الروسية للدفاع الجوي حال تعرضها لأي هجوم.

وقال أردوغان في تصريح صحفي أدلى به ليلة الأربعاء لمجموعة من الصحفيين على متن طائرته خلال عودته من البوسنة والهرسك: "بالطبع يسكون من حقنا استخدام هذه المنظومات في أي زمن أو مكان إن اقتضت الحاجة ذلك. هذا السلاح للدفاع الجوي، وسنقوم بتشغيله في حال هوجمنا. هذا هو سبب استثمارنا" في شراء هذه الأسلحة.

وأشار أردوغان إلى أنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إشراك تركيا في عملية إنتاج صواريخ "إس-400".

كما ذكّر أردوغان بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف خلال لقائهما في أوساكا على هامش قمة "G20" مؤخرا بأن قضية "إس-400" ناجمة عن "أخطاء" ارتكبتها الإدارة السابقة لبلاده برئاسة باراك أوباما، الذي تم في عهده رفض طلب تركيا بيعها منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي.

ونقل الرئيس التركي عن ترامب أنه كان على حق في موقفه من شراء "إس-400"، التي تطالب الولايات المتحدة تركيا بإلغاء صفقتها.

المصدر: وكالات