أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تستعد لتسلم منظومات الصواريخ للدفاع الجوي الروسية من طراز "إس-400"، كاشفا أن نقلها إلى تركيا سيجري جوا.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في اسطنبول، قبيل توجهه إلى البوسنة والهرسك، إن "الاستعدادات متواصلة لتسلم منظومات إس-400 الروسية"، مشيرا إلى انطلاق الأعمال الخاصة بشحن هذه الأسلحة والتحضير لإرسالها.

وأشار أردوغان إلى أن أنقرة وموسكو توصلتا إلى اتفاق معين بشأن كيفية إرسال المنظومات إلى تركيا، لكنه امتنع عن الكشف عنه.

وأوضح أردوغان أن "نقل المنظومات إلى تركيا سيجري جوا"، ولفت إلى أن نشرها سيتم في أكثر المناطق خطرا، والقرار حول هذا الموضوع عائد لوزارة الدفاع ورئاسة الأركان التركيتين، مضيفا: "نتمنى أن تسهم في تعزيز أمن تركيا والمنطقة والعالم ككل".

وسبق أن أعلن أردوغان أن بلاده ستبدأ باستلام منظومات "إس-400"، التي تم عقد صفقة حول شرائها من روسيا عام 2017، في النصف الأول من يوليو، مؤكدا عزم بلاده على تطبيق هذا الاتفاق رغم التهديدات من قبل الولايات المتحدة، التي تصر على أن استخدام هذه الأسلحة في تركيا سينعكس سلبيا على عمل نظام الدفاع لدول الناتو.

المصدر: وكالات