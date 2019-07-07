قال وزير الخارجية مايك بومبيو، تعليقا على إعلان إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، إن مضيها في تطوير برنامجها النووي سيعرضها لمزيد من العقوبات والعزلة.

ونشر بومبيو اليوم الأحد تغريدة على حسابه في "تيوتر" جاء فيها: "توسيع إيران لبرنامجها النووي سيؤدي إلى مزيد من العزلة والعقوبات. تجب على الدول استعادة المعيار السابق لبرنامج إيران النووي والمتمثل في منعها من التخصيب".

وأضاف بومبيو أن "نظام إيران المسلح بالنووي سيشكل الخطر الأكبر على العالم".

Iran’s latest expansion of its nuclear program will lead to further isolation and sanctions. Nations should restore the longstanding standard of no enrichment for Iran’s nuclear program. Iran’s regime, armed with nuclear weapons, would pose an even greater danger to the world. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 7, 2019

وتأتي تهديدات بومبيو بعد أن أعلنت إيران اليوم أنها تطلق المرحلة الثانية لتقليص التزاماتها ضمن الاتفاق النووي بسبب عجز الدول الأوروبية المتبقية فيه عن تنفيذ مطالب طهران بضمان مصالحها الاقتصادية بعد انقضاء مهلة 60 يوما منحتها طهران سابقا للأوروبيين لعلاج المشاكل التي تواجهها إثر انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة وتشديد عقوباتها على طهران.

وأكدت طهران أنها بدأت تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.6% المنصوص عليه كحد أقصى في الاتفاق، منوهة إلى إمكانية أن ترفع التخصيب إلى أي درجة تراها مناسبة.

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وأعلنت عن منح الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي مهلة الشهرين الإضافية، قبل أن تقطع خطوتها الثالثة في تقليص التزاماتها النووية.

المصدر: RT