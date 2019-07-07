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أردوغان يكشف سبب عزله محافظ البنك المركزي

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أردوغان يكشف سبب عزله محافظ البنك المركزي
AFP
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (صورة أرشيفية)
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماع مع أعضاء حزبه في البرلمان إنه عزل محافظ البنك المركزي لرفضه مطالب الحكومة المتكررة بخفض أسعار الفائدة، وفقا لصحيفة "حرييت".

ونقلت الصحيفة عن أردوغان قوله: "أبلغناه مرارا خلال اجتماعات اقتصادية أنه ينبغي خفض أسعار الفائدة. أبلغناه أن خفض سعر الفائدة سيسهم في خفض التضخم. لم يفعل ما كان ضروريا".

وصدر مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية صباح السبت، بإقالة محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا، الذي كان من المقرر أن تستمر ولايته لمدة أربعة أعوام حتى عام 2020، وتعيين نائبه مراد أويسال بدلا منه.

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وأشارت صحيفة حرييت اليومية إلى أن أردوغان، أثار إقالة جتينقايا قبل نحو عام من انتهاء ولايته خلال اجتماع في اسطنبول مع أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وذكرت وكالة "رويترز" إلى أن أردوغان لم يذكر سببا لعزل المحافظ، لكن مصادر حكومية عزته لإحباط أردوغان من إبقاء البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي عند 24% منذ سبتمبر الماضي لدعم الليرة المتعثرة.

وفي بيان مكتوب اليوم السبت، قال أويسال إنه سيعمل بشكل مستقل على تطبيق أدوات السياسة النقدية التي تركز على تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في استقرار الأسعار والحفاظ عليه.

المصدر: رويترز

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