إغلاق قاعدة جوية أمريكية بسبب زلازل كاليفورنيا

أعلنت قاعدة "تشاينا ليك" الجوية الأمريكية جنوبي ولاية كاليفورنيا، أن الهزات الأرضية القوية التي ضربت المنطقة مؤخرا جعلتها "غير قادرة على أداء مهامها".

وأوضحت القاعدة عبر صفحتها في "فيسبوك"، أنها ستبقى "خارج الخدمة" حتى إشعار آخر، بينما يقوم مسؤولون بمعاينة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية فيها جراء الزلزال.

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وأصدرت القيادة العسكرية في المنطقة أمرا بإجلاء جميع الأفراد غير الأساسيين عن القاعدة، التي تدعم عمليات البحث والاختبار والتقييم لسلاح الجو التابع للبحرية.

ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو إصابات في القاعدة بعد سلسلة الهزات الأرضية التي ضربت المنطقة يومي الخميس والجمعة، حيث يعتبر الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر، الأعنف في جنوبي كاليفورنيا خلال 20 سنة.

وتقع قاعدة "تشاينا ليك" قرب مركز الزلزال في مدينة ريدغكريست، التي تبعد حوالي 250 كم عن لوس أنجلوس، أكبر مدن كاليفورنيا.

المصدر: RT