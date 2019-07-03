قطر تدعو لتحقيق دولي عاجل في الغارات على مخيم المهاجرين غرب العاصمة الليبية

دانت الحكومة القطرية بشدة الضربات الجوية التي استهدفت، ليلة الأربعاء، مخيم المهاجرين غرب طرابلس الليبية، داعية إلى فتح تحقيق دولي عاجل في الحادث.

وقالت قطر، في بيان صدر عن وزارة خارجيتها، الأربعاء، إنها "تدين بأشد العبارات القصف الجوي الوحشي الذي استهدف فجر اليوم مركزا لإيواء المهاجرين من مختلف الجنسيات في حي تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس، وأوقع عشرات القتلى والجرحى".

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية أن "هذا القصف يمثل انتهاكا سافرا للقوانين الدولية التي تحمي حقوق الإنسان، وقد يرقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وشددت على أن "هذا القصف يستوجب تحقيقا دوليا عاجلا يمهد لتقديم المعتدين إلى العدالة الدولية"، داعية "المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لحماية المدنيين".

وسبق أن أعلن الناطق الرسمي باسم الطب الميداني والدعم في طرابلس، مالك المرسيط، عن مقتل 40 شخصا وإصابة 80 آخرين جراء القصف الجوي الذي استهدف مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في منطقة تاجوراء شرقي العاصمة الليبية التي تشهد، منذ 4 أبريل، معركة شرسة بين "الجيش الوطني الليبي" وقوات حكومة الوفاق المتمركزة في المدينة، فيما قالت الأمم المتحدة إن الحادث أودى بحياة 44 شخصا وأدى إلى جرح 130 آخرين.

واتهم مسؤولون من حكومة الوفاق الوطني الليبية قوات قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، التي نفذت، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، غارة جوية استهدفت مخازن للذخائر في محيط طرابلس، بالوقوف وراء هذا الحادث.

من جانبه، نفى "الجيش الوطني الليبي" استهداف مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في ضاحية تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس، مؤكدا أن قوات حكومة الوفاق قصفت المركز بعد أن نفذ "الجيش الوطني" ضربة جوية دقيقة أصابت مخازن للذخيرة.

المصدر: RT