إيران تلوح بـ 10 خطط ضد الولايات المتحدة بعضها يطال دولا في الجوار

كشف أمیر حسین قاضي زاده هاشمي، رئيس الكتلة النيابية الخاصة بالإجراءات الاستباقية ضد التهديدات الأمريكية عن تفاصيل 10 خطط مقدمة من قبل مجلس الشورى ضد الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء "إسنا" عن هاشمي قوله إن الخطط هي ضمن إجراءات طالب بها المرشد الأعلى علي خامنئي، بهدف التعامل على قدم المساواة مع قرارات الكونغرس في الولايات المتحدة.

وأوضح المسؤول النيابي الإيراني، أن الخطط الموضوعة لمواجهة الولايات المتحدة هي:

خطة دعم أمن المیاه الإقلیمية الإيرانية. خطة تدعو الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الدول المجاورة التي تستضيف القواعد العسكرية الأمريكية. خطة تدعو الحكومة لاتخاذ إجراء قانوني ضد الشرکات التي انضمت إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. خطة تدعو الحكومة للتعویض عن الخسائر الناجمة عن الإجراءات الأمريكية المعادیة لحقوق الإنسان ضد الشرکات الإيرانية. خطة تدعو الحكومة للمتابعة القانونیة للعمل الأمريكي الإجرامي في إسقاط طائرة نقل الرکاب الإيرانية. خطة إنشاء متحف الجرائم الأمريكية. خطة تدعو الحکومة لتحدید عناوین الجرائم الأمریکیة في الکتب الدراسیة للمدارس والجامعات. خطة تدعو الحکومة للدعم الشامل للأشخاص والمؤسسات الإيرانية المتضررة جراء الإجراءات الأمریکیة. خطة تشکیل نادي دول فرضت أمریکا علیها العقوبات. خطة مواجهة الحظر الأمریکي عبر استبدال السلع والخدمات.

المصدر: إسنا