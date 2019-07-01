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طالبان تعلن مسؤوليتها عن انفجار كابل

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طالبان تعلن مسؤوليتها عن انفجار كابل
Reuters
موقع الانفجار في كابل
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قالت حركة طالبان إن الانفجار الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابل اليوم الاثنين كان جزءا من هجوم نفذه مقاتلو الحركة استهدف مجمعا تابعا لوزارة الدفاع.

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وأضاف مسؤول بالحركة، في بيان له: "كان الهدف هو المنشأة التقنية لوزارة الدفاع"، وتابع أن الانفجار أدى لإصابة عدد من مقاتلي الحركة والمدنيين والموظفين الحكوميين.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس المكتب الصحفي لوزارة الصحة الأفغانية، وحيد الله ميار عن إصابة 65 شخصا بينهم 9 أطفال.

فيما أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي بأن القوات الخاصة أغلقت الحي الذي وقع فيه الانفجار، مؤكدا على أن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة.

المصدر: رويترز

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