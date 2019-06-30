ترامب: سأذهب إلى المنطقة منزوعة السلاح لإلقاء التحية على زعيم كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن "علاقة جيدة" تربطه مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وإنه يأمل بلقائه في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين اليوم.

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وقال ترامب لمجموعة من رؤساء قطاعات الأعمال في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد: "سأذهب إلى المنطقة المنزوعة السلاح وأدرك أنهم يريدون الاجتماع، وأحب أن أقول مرحبا"​​​.

وأضاف: "سيكون (لقاء) قصيرا للغاية، وعندما نتحدث لا نخسر شيئا".

من جانبه أكد رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، في محادثاته مع ترامب، اليوم الأحد، أنه سيتوجه برفقة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة منزوعة السلاح ويأمل بعقد لقاء بين ترامب وكيم.

وقال: "سأرافقكم اليوم أيضا".

وأضاف: "إذا صافح ترامب في خط ترسيم الحدود العسكرية زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، فسيكون ذلك حدثا تاريخيا عظيما".

وأكد أن هذه المصافحة ستصبح حجر زاوية لتحريك عملية تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية وإحلال السلام الثابت في شبه الجزيرة.

ومن المتوقع أن يزور ترامب المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي قبل انتهاء زيارته الجارية إلى كوريا الجنوبية التي وصل إليها أمس السبت بعد اختتام قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية.

هذا وأعلن البيت الأبيض، مساء السبت، أن ترامب سيزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين الشمالية والجنوبية بشكل موجز يوم الأحد، من دون إدراج لقاء مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ضمن برنامج الزيارة.

المصدر: نوفوستي