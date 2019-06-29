تعرض دور السينما في إسرائيل، خلال الأسبوع الجاري، فيلما كوميديا يسخر بشكل كبير من عناصر جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد".

وقال مخرج الفيلم "الموساد"، ألون غور أرييه (Alon Gur Arye) في مقابلات صحفية إن مصدر الإلهام الرئيسي لشريطه هو الأفلام الكوميدية العبثية الأمريكية من إخراج الأخوين جيري وديفيد زاكر وجيم أبراهامز، مثل "الطائرة" (1980).

إقرأ المزيد

وذكر أرييه في حديث لصحيفة "جروزاليم بوست" أن كل واحد في إسرائيل يريد إنتاج دراما، لكنه يسعى إلى تصوير محاكاة ساخرة تتعلق بمواضيع خاصة بإسرائيل.

وكان أرييه قد صور فيلم "الاستخبارات الإسرائيلية" الكوميدي القصير الذي يحظى بشعبية لدى هواة السينما الإسرائيليين.

وفي مشهد من الفيلم الجديد، ينذر حراس حفلة فاخرة بوقوع خرق أمني، ويقولون في محاولة لطمأنة الضيوف: "لا داعي للقلق، أنتم تحت حماية الأجهزة الخاصة الإسرائيلية"، وبعد هذا الكلام تملأ الخوف نفوس الحراس ويبدؤون بالصراخ.

يذكر أن هذا ليس العمل الفني الأول عن "الموساد"، فقد سبقه قبل أشهر بث مسلسل Douze Points الذي يظهر أيضا وكلاء جهاز المخابرات بصورة كوميدية غير تقليدية.

المصدر: وكالات